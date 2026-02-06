Consorzio dei taxi no alla seconda licenza proposta dal Comune | Non vale la pena
Il Consorzio dei taxi di Bergamo dice no alla proposta del Comune di concedere una seconda licenza. I tassisti ritengono che non valga la pena, almeno per ora. L’idea di aumentare il numero di mezzi per gestire i picchi di domanda legati ai grandi eventi come le Olimpiadi invernali e la designazione come Città Europea dello Sport si ferma prima di partire. La questione resta aperta, ma al momento i tassisti preferiscono non procedere.
Bergamo. Un’occasione mancata, almeno per ora. Il potenziamento del servizio taxi in città, pensato da Palazzo Frizzoni per affrontare i picchi di domanda per Milano Cortina 2026 e Bergamo Città Europea dello Sport 2027, si arena prima ancora di partire. Il Consorzio Tassisti Artigiani Bergamaschi (Cotabe) – proprietario di Radio Taxi Bergamo, compagnia ufficiale della città che rappresenta buona parte dei tassisti con licenza rilasciata dal Comune – ha rinunciato alla delibera ratificata da Palafrizzoni nei mesi scorsi per potenziare il servizio in città in vista dei periodi di maggior richiesta.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Approfondimenti su Bergamo Città Europea
Seconda licenza per i taxi e più Ncc a Bergamo per i prossimi due anni
Taxi a Bergamo, per due anni i tassisti potranno chiedere una seconda licenza
Ultime notizie su Bergamo Città Europea
Argomenti discussi: Consorzio dei taxi, no alla seconda licenza proposta dal Comune: Non vale la pena; 'Grave che il Consorzio Sociale non sia più all'ordine del giorno del consiglio comunale di Cerveteri'; Sciopero oggi 13 gennaio, dai taxi alla scuola: chi si ferma.
Ci saranno taxi abusivi L’allarme del consorzioDa grandi spostamenti derivano grandi complessità e Lorenza Savarese, presidente del Consorzio taxisti reggiani, lo sa bene. Nel raccontarli comincia da un caso verificatosi già l’anno scorso: Ci ... ilrestodelcarlino.it
Unione Radiotaxi d'Italia, il consorzio itTaxi, e Tergeste Taxi Multiservizi in qualità di socio del suddetto consorzio, comunicano che non aderiranno allo sciopero indetto per domani, 13 gennaio, da alcune sigle sindacali della categoria. Le rassicurazioni degli facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.