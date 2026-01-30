Carta della Cultura Giovani e Carta del Merito | dal 31 gennaio al via la seconda edizione A chi spettano

Il Ministero della Cultura ha annunciato che dal 31 gennaio parte la seconda edizione delle misure Carta della Cultura Giovani e Carta del Merito. Le due iniziative sono rivolte a giovani sotto i 18 anni e a diplomati con 100 o 100 e lode. La domanda si apre tra pochi giorni, e già si prevedono molte richieste.

Il Ministero della Cultura ha annunciato la seconda edizione delle due misure rivolte agli under 18 e ai diplomati con 100 o 100 e lode. A partire dal 31 gennaio, sarà possibile attivare la Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito, strumenti pensati per sostenere l'accesso ai consumi culturali attraverso un contributo economico individuale. I beneficiari potranno utilizzare le Carte esclusivamente per prodotti e servizi culturali. Tra gli acquisti ammessi: Per ulteriori dettagli su come richiedere e utilizzare le Carte, è possibile consultare il sito del Ministero della Cultura.

Approfondimenti su Carta Della Cultura Giovani

A partire dal 2027, la Carta Valore Cultura sarà accessibile esclusivamente ai giovani che abbiano conseguito il diploma entro i 19 anni, senza requisiti di reddito o merito.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Carta Della Cultura Giovani

