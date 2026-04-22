Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha deciso di annullare il bando per le licenze taxi nella capitale. La sentenza definitiva rischia di creare problemi legali e finanziari per il Comune, che si trova ora a dover gestire le conseguenze di questa decisione. La vicenda riguarda il concorso pubblico avviato per l’assegnazione delle licenze, che ora dovrà essere rivisto o ripetuto.

Il Campidoglio affronta una potenziale voragine finanziaria e legale a seguito della sentenza definitiva del TAR del Lazio riguardante il concorso per le licenze taxi. Circa 70 ricorrenti, tra cui 41 professionisti precedentemente esclusi, contestano la gestione delle graduatorie relative alla cosiddetta terza opzione, rischiando di trascinare l’amministrazione capitolina verso una serie di risarcimenti economici e nuovi contenziosi. L’errore procedurale della terza opzione e la decisione del TAR. La vicenda ha radici nel bando per le nuove licenze tenutosi nell’ottobre 2024, un provvedimento concepito per potenziare la flotta cittadina in vista del 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taxi a Roma: il TAR ribalta il bando, rischio danni per il Comune

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