Revocato il bando per il nuovo Parterre | chiesti milioni di danni battaglia al Tar

Il Comune di Firenze ha revocato il bando per il nuovo Parterre, causando la reazione di Libertà Entertainment Srl, controllata dall’imprenditore Giovanni Fittante. La società denuncia di aver subito un danno economico e ha deciso di chiedere milioni di euro di risarcimento. La vicenda si è spostata al Tar, dove si aspettano sviluppi sulla questione. Fittante, ex consigliere comunale, accusa il Comune di aver bloccato un progetto che avrebbe creato posti di lavoro e rilanciato l’area. La disputa continua a tenere banco nella città.
Per Palazzo Vecchio si apre un nuovo fronte, la società che si era aggiudicata il bando: "Decisione ingiustificata gravemente lesiva degli interessi di città e società" “Una decisione - aggiunge Fittante - illegittima e ingiustificata gravemente lesiva degli interessi della città e della società”, che esprime “piena fiducia nel Tar”. Libertà Entertainment era stato l'unico partecipante e aggiudicatario della procedura pubblica e il progetto prevedeva “un intervento interamente finanziato da capitali privati, senza oneri per l’ente e con evidenti vantaggi per la città e l’amministrazione, con la struttura costruita che sarebbe rimasta di proprietà del Comune.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
