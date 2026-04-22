Il progetto del sottoattraversamento dell'Alta velocità a Firenze subirà un ritardo e sarà completato tra il 2029 e il 2030, secondo le ultime stime ufficiali. La costruzione della stazione Foster, prevista come parte dell'infrastruttura, richiederà più tempo del previsto. Il comitato che si occupa della questione ha espresso preoccupazioni sui costi effettivi dell'opera, senza però fornire cifre definitive.

Firenze, 22 aprile 2026 – Il sottoattraversamento di Firenze dell' Alta velocità sarà pronto fra il 2029 e il 2030. Il timing lo detta il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il vicepremier Matteo Salvini, al termine del sopralluogo nel cantiere della stazione Foster. "L' obiettivo, tra il 2029 e il 2030, sarà essere qua con una stazione-gioiello a livello internazionale", evidenzia ai giornalisti. Fine lavori, quindi, "2029-30 sperando che nel frattempo non scoppino altre sei guerre. Perché è chiaro che con il costo dell'energia, il caro materiali, gasolio, luce e gas. Qua c'è un budget da 2,7 miliardi che spero non aumenti a dismisura".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tav, slittano i tempi: “Stazione Foster pronta nel 2030”. Il comitato: “Quanto costerà davvero?”

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