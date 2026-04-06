L’Inter ha rafforzato la propria posizione in testa alla classifica dopo aver battuto la Roma, mantenendo un vantaggio di 9 punti sul Milan e di 10 sul Napoli. La squadra di Chivu continua a guidare la corsa allo scudetto, mentre le altre contendenti cercano di recuperare terreno. La sfida tra Conte e Allegri si prepara a essere ancora più accesa, con i capitolini che cercano di avvicinarsi alla vetta.

L’Inter di Chivu ha consolidato il proprio vantaggio in classifica dopo aver superato la Roma, portando il distacco a 9 punti rispetto al Milan e a 10 rispetto al Napoli. Il clima di tensione sale in vista del match tra Allegri e Conte che vedrà le due squadre affrontarsi stasera alle 20.45 presso lo stadio Maradona. La matematica della corsa allo scudetto. Il margine acquisito dalla formazione guidata da Chivu pone l’Inter in una posizione di netto predominio. Questo scenario ha spinto Fabio Caressa a interrogare i suoi ospiti sulla reale possibilità che il campionato sia ormai definito o se esista ancora un margine di recupero. Mentre Costacurta ha posto l’accento sul valore tecnico dato dal rientro di Lautaro per gli nerazzurri, Bergomi ha insistito sull’aspetto psicologico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter vola verso lo scudetto: 10 punti di gap e sfida Conte-Allegri

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