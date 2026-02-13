Xiaomi | la fabbrica del futuro sfida l’automazione e punta a 10 milioni di smartphone all’anno con l’AI

Nel distretto di Changping, a Pechino, Xiaomi ha aperto la sua nuova Fabbrica Intelligente, un impianto che mira a produrre 10 milioni di smartphone all’anno sfruttando l’intelligenza artificiale e sfidando i tradizionali sistemi di automazione. La novità sta nel fatto che questa struttura integra robot intelligenti e sistemi di analisi dati in tempo reale, riducendo drasticamente il lavoro manuale e aumentando l’efficienza.

La Fabbrica Intelligente di Xiaomi: Rivoluzione Industriale Made in China. Pechino – Nel distretto orientale di Changping, una fabbrica di smartphone sta ridefinendo i confini dell'automazione industriale. Inaugurata nel 2024 con un investimento di oltre 291 milioni di euro (2,4 miliardi di Yuan), la nuova struttura di Xiaomi punta a produrre fino a 10 milioni di dispositivi all'anno, integrando intelligenza artificiale e processi produttivi all'avanguardia. Un Salto Quantico nella Produzione. La fabbrica Xiaomi non è semplicemente un ampliamento della capacità produttiva, ma un vero e proprio laboratorio di innovazione.