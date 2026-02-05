Bce ferma sui tassi d' interesse | il tasso fisso sui mutui potrebbe aumentare

La Banca centrale europea ha deciso di mantenere invariati i tassi d’interesse. I mutui a tasso variabile rimangono stabili, ma i tassi fissi sono in salita. Negli ultimi dodici mesi, sono aumentati molto e potrebbero continuare a crescere anche nei prossimi mesi. La situazione si fa preoccupante per chi sta pensando di comprare casa o ristrutturare, perché i costi dei mutui a tasso fisso potrebbero salire ancora.

« I mutui variabili restano stabili, ma lo stesso non si può direi per i tassi fissi che nell’ultimo anno sono aumentati notevolmente e potrebbero continuare a crescere nei prossimi mesi ». E’ quanto scrive Facile.it dopo la decisione della Bce di lasciare i tassi stabili. «L'indice Irs a 25 anni, riferimento per i mutui fissi, è salito di 80 punti base in un anno, arrivando al 3,2%. Considerando un mutuo da 126.000 euro in 25 anni, questa differenza si traduce in un aumento medio della rata di circa 50 euro al mese (vale a dire 15.000 euro in più di interessi per tutta la durata del finanziamento)» sottolinea. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bce ferma sui tassi d'interesse: il tasso fisso sui mutui potrebbe aumentare Approfondimenti su Bce Ferma Tassi BCE invariati, cosa cambia per i mutui e cosa scegliere tra tasso fisso e variabile La BCE ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, consolidando la fase di stabilità iniziata nel 2024. Bce, i tassi restano fermi al 2%: ma perché allora il costo dei mutui continua ad aumentare? Nonostante i tassi di interesse della Bce rimangano invariati al 2%, il costo dei mutui continua a salire. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Bce Ferma Argomenti discussi: La Bce resterà ferma sui tassi per la quinta volta; Mutui: tassi fissi in rialzo mentre quelli variabili diventano più convenienti; In un'Europa mista, bene Piazza Affari con i bancari. Domani la BCE; Congiuntura Flash gennaio: economia quasi ferma, investimenti unica leva di crescita. Bce, tassi fermi nella prima riunione del 2026Per la quinta volta consecutiva la Bce non tocca i tassi e apre il 2026 lasciandoli dove sono. I mercati si aspettano che questa decisione si ripeta più volte nel corso dell'anno. fortuneita.com Bce verso tassi fermi. E sui mercati pesa il rebus Warsh alla FedOggi la decisione dell'Eurotower, con gli analisti che scommettono su una conferma al 2%. Sullo sfondo pesa la svolta sulla banca centrale americana, ... avvenire.it La BCE si avvia a confermare i tassi al 2%, con inflazione sotto controllo, euro forte e crescita disomogenea che spingono Francoforte alla prudenza anche nei prossimi mesi. #tassi #interessi #bce #bankofengland #fed #politica #monetaria #mutui #investime facebook La Bce resterà ferma sui tassi per la quinta volta x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.