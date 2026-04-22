Due consiglieri del Partito Democratico hanno presentato una denuncia al Pirellone riguardo alla gestione regionale della tassa sanitaria, che riguarda circa 70.000 lavoratori che attraversano il confine tra Italia e Svizzera. La questione riguarda le possibili ripercussioni di questa politica sulla stabilità economica e lavorativa di chi vive e lavora in questa area di frontiera. La discussione si inserisce in un contesto di tensioni tra le autorità regionali e le comunità transfrontaliere.

I consiglieri del Pd, Astuti e Orsenigo, hanno denunciato ieri al Pirellone una gestione regionale che penalizza i 70mila lavoratori transfrontalieri. La decisione della maggioranza lombarda di respingere la proposta per annullare il prelievo sanitario, approvando invece una mozione del centrodestra priva di impegni concreti, ha riacceso il conflitto sulla legittimità di una norma che contrasta con gli accordi internazionali tra Italia e Svizzera. La questione si sposta su un piano di diritto internazionale. Secondo quanto evidenziato da Astuti e Orsenigo, l’applicazione della legge statale del 2024 entra in collisione diretta con l’accordo siglato nel 2020 e operativo dal 2023, un testo che era stato sostenuto da tutte le forze politiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tassa sanitaria: i frontalieri rischiano la crisi con la Svizzera

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