Barba Avs-Radici in Comune | Decine di pini tagliati l' inerzia ha permesso alla cocciniglia di agire indisturbata FOTO

Decine di pini sono stati tagliati nel tentativo di fermare la diffusione della cocciniglia, ma secondo il consigliere Barba l’inerzia delle autorità ha permesso all’insetto di agire indisturbato. “Ora i pini sono morti e la situazione rischia di peggiorare”, ha affermato, sottolineando che il problema si trascina da tempo senza interventi efficaci. La preoccupazione aumenta tra cittadini e associazioni, che chiedono azioni immediate per contenere il danno.

Il ciclo del parassita si sta compiendo, denuncia la consigliera e candidata alle elezioni dell'8 e del 9 marzo. E le responsablità per lei sono chiare: poche terapie fatte sugli alberi nonostante a Pescara fosse esploso uno dei primi focolai d'Italia e dunque, salvarli, molti alberi sarebbe stato possibile. Qualcosa si può ancora fare, ammonisce, ma ormai i tagli "non si contano più" “È arrivato il momento tanto paventato dalle associazioni, dai cittadini e dalle cittadine, da me: la cocciniglia indisturbata sta compiendo il suo ciclo, e i suoi ospiti stanno morendo”. La denuncia arriva dalla consigliera comunale Simona Barba (Avs-Radici in Comune) ora di nuovo candidata alle elezioni parziali dell’8 e del 9 marzo commentando i tagli alle “decine e decine” di pini domestici, sottolinea, che si stanno portando avanti ora anche in piazza Salvo D’Acquisto e in piazza Romita, oltre che in tante strade della città.🔗 Leggi su Ilpescara.it

La consigliera comunale Simona Barba denuncia sui social la presenza di pini abbattuti nel giardinetto del terminal bus senza alcuna comunicazione ufficiale.

La consigliera Simona Barba di Avs Radici in Comune annuncia di aver bloccato l'abbattimento di sei pioppi vicino all'area del circolo dopolavoro ferroviario.

