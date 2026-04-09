Tarquinia per le festività pasquali tanti turisti al lido | Frutto della collaborazione tra istituzioni e operatori

Durante le festività pasquali, Tarquinia Lido ha visto un aumento di visitatori e cittadini, grazie a un evento che ha coinvolto istituzioni e operatori locali. La presenza di numerosi turisti si è tradotta in un afflusso consistente nel territorio, confermando la collaborazione tra le parti come fattore chiave di questa riuscita. La zona ha mostrato una vivace partecipazione, contribuendo a un ponte di Pasqua caratterizzato da numerosi momenti di aggregazione.

“Un ponte di Pasqua all’insegna della partecipazione e della vitalità per Tarquinia Lido, che ha registrato un’affluenza significativa di cittadini e visitatori”. L'amministrazione Sposetti tira le somme sulle presenze nelle appena terminate festività pasquali nella zona marina del comune. “Un. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Boom di turisti ed eventi per le festività pasquali: potenziato il piano di controlli e sicurezza dei carabinieriIn vista delle festività pasquali e del previsto afflusso massiccio di visitatori, il territorio pisano si prepara a un giro di vite sul fronte della... Pulizia delle spiagge a Salerno, in vista delle festività pasquali: operatori in azionePasqua è alle porte: in vista dell'afflusso di turisti e cittadini sul litorale, Salerno Pulita ha deciso, anche in seguito a un confronto con la... Argomenti più discussi: Per le festività pasquali a Tarquinia Lido torna Il Mercante in Fiera; Tarquinia Lido, torna il Mercante in Fiera sul lungomare per Pasqua; Weekend nella Tuscia. Pasqua e Pasquetta dove? Tra picnic e Domenica al Museo, la cultura si mette in mostra. Il cortometraggio di Filippo Lupini, girato in Umbria e frutto della collaborazione tra due produzioni ternane, selezionato per il festival di Diamante in programma dal 1 al 5 luglio #terni #cortometraggio #filippolupini #regista #selezione - facebook.com facebook FOTO Vescovo Palmieri: "L’amore non si comanda: è il frutto della libertà". Don Giuseppe: "I pescatori hanno reso grande San Benedetto" - x.com