Tari ecco la svolta digitale Ora il pagamento è smart

Il consiglio comunale di Monza ha approvato una mozione che permette di utilizzare il sistema PagoPa per il pagamento della Tari, affiancandolo al tradizionale modello F24 elettronico. Questa decisione segna una svolta digitale nelle modalità di pagamento per i cittadini, che potranno ora optare per un metodo più moderno e diverso dal classico bollettino. La misura mira a semplificare e rendere più efficienti le procedure di pagamento delle tasse comunali.

A Monza si cambia passo sul fronte dei pagamenti digitali. Il consiglio comunale ha approvato la mozione presentata da LabMonza che apre all’introduzione di PagoPa anche per la Tari, affiancando il modello F24 elettronico. Un passaggio che segna una svolta verso servizi più semplici e vicini alle abitudini dei cittadini. L’obiettivo è chiaro: rendere il pagamento della tassa rifiuti più rapido e immediato, sfruttando strumenti come l’home banking o l’app IO. "Una scelta per rendere i servizi comunali in linea con i tempi", sottolinea il consigliere di LabMonza, Lorenzo Spedo, ricordando come già dal 2014 il Codice dell’amministrazione digitale indichi proprio in PagoPa lo standard per i pagamenti verso la pubblica amministrazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tari, ecco la svolta digitale. Ora il pagamento è smart Notizie correlate Leggi anche: Fidaty Esselunga, svolta digitale: spariscono i bollini, ecco come funziona ora Leggi anche: Spid a pagamento: CIE alternativa gratuita, ecco come funziona e i livelli di sicurezza per l’identità digitale. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tari, ecco la svolta digitale. Ora il pagamento è smart; TARI 2026 | Il pagamento non è uguale per tutti: ecco come cambia; Tari ecco cosa cambia nel 2026 | dalle nuove scadenze al bonus automatico ecco cosa sapere. Tari, ecco la svolta digitale. Ora il pagamento è smartA Monza si cambia passo sul fronte dei pagamenti digitali. Il consiglio comunale ha approvato la mozione presentata da LabMonza che apre all’introduzione di PagoPa anche per la Tari, affiancando il ... ilgiorno.it Tari, ecco cosa cambia nel 2026: dalle nuove scadenze al bonus automatico, ecco cosa sapereCi sono importanti novità per quanto concerne la tassa sui rifiuti. Ecco come cambierà l'elaborazione della somma che i contribuenti dovranno pagare ... ilgiornale.it Ufficio Tari: nuovi orari di apertura al pubblico Si informa che a partire dal giorno 20/04/2026 l'ufficio Tari sarà aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari: Giovedì 9:30-12:30 Venerdì 9:30-12:30 Per informazioni su raccolta, bidoni e/o tassa rifiuti: 80 facebook