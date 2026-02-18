Spid a pagamento | CIE alternativa gratuita ecco come funziona e i livelli di sicurezza per l’identità digitale

Spid a Pagamento e l’Ascesa della CIE: Guida all’Identità Digitale in Evoluzione. Dal primo gennaio 2026, l’identità digitale in Italia è cambiata. Lo Spid, lo strumento che per anni ha permesso ai cittadini di accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione, è diventato a pagamento, spingendo molti a cercare alternative. In questo scenario, la Carta d’Identità Elettronica (CIE) si propone come una soluzione gratuita e sempre più funzionale, ma richiede una corretta attivazione per poter essere utilizzata online. La Svolta dello Spid a Pagamento e le Nuove Opzioni. La decisione di rendere a pagamento lo Spid, dopo un decennio di servizio gratuito, ha colto di sorpresa una vasta platea di utenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

