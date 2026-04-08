Fidaty Esselunga svolta digitale | spariscono i bollini ecco come funziona ora

La raccolta punti di Esselunga ha adottato una nuova modalità digitale, sostituendo i tradizionali bollini con un sistema che si appoggia alla carta Fidaty e ai servizi online. Per i clienti abituali, in particolare quelli di città come Comaschi, il metodo di accumulo punti si è trasformato, eliminando la necessità di incollare i bollini e introducendo una gestione più digitale e immediata. La novità riguarda tutti i clienti che utilizzano la carta Fidaty.