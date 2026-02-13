Il cuore “bruciato” trapiantato, causa di indagini profonde. Le verifiche si concentrano sul contenitore usato per trasportarlo. Regione Campania e ministero hanno ispezionato anche a Bolzano. Chiederanno un parere terzo al Bambino Gesù. La procura indaga per lesioni colpose gravissime. Il piccolo paziente, di 2 anni e 3 mesi, ha subito un intervento a Napoli. La domanda principale: come ha potuto il cuore danneggiarsi durante il trasporto? Gli investigatori puntano ora a scoprire se il contenitore ha avuto responsabilità diretta.

Uno dell’inchiesta per lesioni colpose gravissime per il caso del cuore “bruciato” e impiantato a un bimbo di 2 anni e 3 mesi all’ospedale Monaldi di Napoli è il contenitore utilizzato per trasportare l’organo risultato danneggiato. Su delega della Procura di Napoli, i carabinieri del Nas hanno sequestrato il box impiegato il 23 dicembre scorso per trasferire l’organo dall’Ospedale San Maurizio di Bolzano all’Ospedale Monaldi, dove era destinato a paziente cardiopatico ma non in imminente pericolo di vita. L’equipe sarebbe arrivata in Trentino “non con tutto il materiale necessario”, ma nonostante le richieste di verificare questo gli uffici stampa delle due aziende sanitarie non hanno rilasciato commenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cuore “bruciato” trapiantato, verifiche sul contenitore. Ispezioni di Regione Campania e ministero anche a Bolzano. Verrà chiesto un parere “terzo” al Bambino Gesù

Approfondimenti su regione campania

La procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei persone tra medici e paramedici coinvolti nel trapianto di un cuore “bruciato” su un bambino di due anni e tre mesi.

Ultime notizie su regione campania

Argomenti discussi: Napoli, trapiantato cuore 'bruciato' ad un bambino: sospesi i chirurghi; Trapianto cuore bruciato, indagati sei tra medici e paramedici dai pm di Napoli. Il bimbo sta peggiorando; Cuore bruciato, in sei sono sotto inchiesta: Autori del trapianto flop; Napoli, cuore 'danneggiato' trapiantato a bimbo di 2 anni: aperta inchiesta e sospesi due medici.

Cuore ‘bruciato’ trapiantato a un bimbo di 2 anni, l’appello madre: Ne serve uno nuovo, resta poco tempo. Sequestrato box del trasportoProcura e Regione indagano su quanto accaduto all’ospedale Monaldi di Napoli. Il legale della famiglia: Usato ghiaccio secco a -75 gradi al posto del ghiaccio ordinario che va dai zero ai 4 gradi ... quotidiano.net

Trapianto con cuore bruciato, sei medici indagati a Napoli: Il bambino si sta aggravandoBambino di due anni e cuore bruciato: dramma a Napoli, indagini e corsa contro il tempo per trovare un nuovo organo. notizie.it

«È una vicenda gravissima e dolorosissima su cui andrà fatta piena luce», ha dichiarato il presidente della Regione Campania Roberto Fico - facebook.com facebook

La Regione Campania ed Unioncamere Campania alla BIT di Milano | 10–12 febbraio 2026 A seguire, il programma completo degli eventi e delle degustazioni. unioncamere.campania.it/content/la-cam… x.com