Targa Florio 110 e lode | la ricerca Unipa torna al servizio della performance sportiva dei piloti

Alla Targa Florio torna il progetto di ricerca dell’Università degli Studi di Palermo che si concentra sulla salute dell’apparato stomatognatico dei piloti. La ricerca prevede l’analisi dell’attività neuromuscolare dei partecipanti sia prima che durante la gara, con l’obiettivo di studiare eventuali variazioni legate alla performance sportiva. L’iniziativa coinvolge un team di esperti che monitora i piloti in diverse fasi della competizione.

Torna alla Targa Florio il progetto di ricerca dell’Università degli Studi di Palermo dedicato alla salute dell’appartato stomatognatico anche con l’analisi dell’attività neuromuscolare dei piloti sia prima che durante la competizione. L’edizione di quest’anno si svolgerà dal 12 al 16 maggio e.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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