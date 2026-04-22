Targa Florio conto alla rovescia per l' edizione numero 110 | sarà il primo banco di prova del campionato italiano Rally Junior

Manca poco all’edizione numero 110 della Targa Florio, che si svolgerà dal 14 al 16 maggio. Questa gara rappresenta il secondo appuntamento del campionato italiano assoluto Rally Sparco. La competizione si terrà in Sicilia e coinvolgerà numerosi piloti e squadre che si sfideranno su percorsi storici e selettivi. La Targa Florio è una delle prove più longeve nel panorama del rally italiano.

Scatta il conto alla rovescia per l’edizione numero 110 della Targa Florio, secondo appuntamento del campionato italiano assoluto Rally Sparco in programma dal 14 al 16 maggio. Un'edizione che rinnova la consolidata collaborazione con l'Università di Palermo e si preannuncia già dai grandi numeri.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Arriva l'edizione numero 110 della Targa Florio, iscrizioni aperte per la più antica corsa automobilisticaMercoledì 15 aprile la presentazione al rettorato dell’Università degli studi di Palermo di piazza Marina. VIDEO | Parte l'edizione 110 della Targa Florio, la gara automobilistica diventa un festival diffusoPresentata ufficialmente questa mattina, nella sala Carapezza dello Steri l'edizione 110 della Targa Florio, la leggendaria competizione... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Targa Florio riparte da Palermo con l'edizione numero 110; Targa Florio 2026, al via la 110ª edizione: presentazione ufficiale a Palermo; Targa Florio, mercoledì 15 aprile, ore 10, la conferenza stampa di presentazione della 110ª edizione; Targa Florio, Midiri L'Università motore di sviluppo culturale. VIDEO | Parte l'edizione 110 della Targa Florio, la gara automobilistica diventa un festival diffusoLa manifestazione nasce dalla rinnovata sinergia tra l’università e Aci Sport, sempre più nel segno dello sport, della cultura e della ricerca. Cerimonia di partenza giovedì 14 maggio dalle 20 in piaz ... palermotoday.it Targa Florio 110ª: da gara a festival di sport, cultura e ricercaLa 110ª Targa Florio si rinnova con l’Università di Palermo e ACI Sport, unendo sport, cultura e ricerca in un festival diffuso ... it.blastingnews.com Formazione e territorio: gli studenti di Marsala del “G. Garibaldi" al Museo della Targa Florio di Collesano L’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “G. Garibaldi” di Marsala, da sempre impegnato nel promuovere una formazione dinamica e orientata al mon - facebook.com facebook Auto: la Targa Florio riparte da Palermo con l'edizione numero 110. Manifestazione nata da sinergia tra università e Aci Sport #ANSA x.com