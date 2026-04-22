Taranto riparte il percorso per il nuovo Pug | primo incontro con l’urbanista Karrer

A Taranto si è svolto il primo incontro tra il sindaco e l’urbanista incaricato di rivedere il Piano urbanistico generale. L’architetto, scelto dal Comune, sta lavorando alla revisione del Pug, un percorso avviato nel 2022 e ora in fase di ripresa con nuove modalità operative. La riunione ha segnato l’avvio ufficiale delle attività relative alla pianificazione urbanistica della città.

"L’obiettivo è chiudere il Pug entro questa consiliatura – dice il Sindaco, Piero Bitetti – La visione che intendiamo dare è più ampia: connettere i quartieri guardando ad una polarizzazione ammagliata. Non un approccio analitico e urbanistico in chiave stretta, ma tenere all’interno del Piano anche tematiche come sicurezza, legalità, servizi alla popolazione, turismo diffuso". "Oggi abbiamo riavviato ufficialmente il percorso per la redazione del Pug, fissando delle tempistiche – dice l’assessore Giovanni Patronelli – Andremo spediti, è nostra intenzione fissare degli approfondimenti in maniera continuativa. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, riparte il percorso per il nuovo Pug: primo incontro con l’urbanista Karrer Notizie correlate Ostuni verso un nuovo Pug: primo incontro pubblico di presentazione e confrontoAppuntamento giovedì 26 febbraio, alle ore 17:00, presso la Biblioteca Comunale “Francesco Trinchera senior". Un nuovo modo di fare città con il Pug, a Santarcangelo un percorso di formazione dedicato ai funzionari del settore tecnicoParallelamente al calendario degli incontri del percorso partecipato dedicato ai ragazzi e alle ragazze dell’istituto Molari, prosegue anche il... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Comune, riparte il Distretto Urbano del commercio di Taranto; Commercio, riparte il Duc: Fare squadra per rilanciare Taranto; Taranto riparte dall’arte di MAGMA, progetto per rinascita della città; COMPARTO 13: NUOVE PRE-ASSEGNAZIONI DOPO LE REVOCHE, RIPARTE L’ITER PER I LOTTI. Taranto, c'è un'altra nave container al porto: spiragli di ripresa per il traffico merciSegnali di movimento al terminal container del gruppo turco Yilport dopo una lunga fase di stasi. Di recente sono arrivate nel porto di Taranto tre navi della compagnia MSC, al di fuori degli approdi ... quotidianodipuglia.it Studio 100. . “È una tragedia sia circolare che parcheggiare”. Rotonda off limits e traffico rivoluzionato: Taranto si ferma per il Giuramento degli allievi della Scuola Sottufficiali. Con Marialaura Paletta abbiamo raccolto le voci dei cittadini. - facebook.com facebook Il Consiglio comunale di Taranto, anche grazie al confronto con la sede locale, approva all’unanimità la mozione del Consigliere e Presidente della Commissione Ambiente @Giandovitale per sollecitare il Governo a superare l’uso degli animali nei circhi. Cos x.com