Un nuovo modo di fare città con il Pug a Santarcangelo un percorso di formazione dedicato ai funzionari del settore tecnico

A Santarcangelo, martedì 25 febbraio, si è svolto un incontro di formazione con ventidue funzionari dell’ufficio di Piano, nell’ambito di un percorso dedicato al nuovo Piano urbanistico generale. Contestualmente, si prosegue anche con il calendario di incontri rivolti agli studenti dell’istituto Molari, per favorire un approccio partecipato e condiviso alla gestione urbana.

Parallelamente al calendario degli incontri del percorso partecipato dedicato ai ragazzi e alle ragazze dell’istituto Molari, prosegue anche il percorso di formazione del Piano urbanistico generale di Santarcangelo che martedì 25 febbraio, ha coinvolto ventidue funzionari dell’ufficio di Piano e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Turismo nella città delle Torri: "Il festival dedicato ai piccoli è un modo di fare comunità"

Come scegliere un percorso di formazione professionale nel settore nailsEntrare nel mondo delle unghie richiede oggi competenze tecniche, metodo e aggiornamento costante.

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Sanremo, Renga: Il meglio di me' e' un nuovo modo di essere uomini; Bari, presentato il progetto UAH!: dai bozzetti di oltre 500 studenti un nuovo modo di concepire la città; Doriana Masucci: Intelligenza Artificiale e musica; Un nuovo modo di raccontare i Giochi. Tra Intelligenza artificiale, gestione automatizzata dei contenuti e replay 3D in tempo reale.

Francesco Renga a Sanremo 2026: «Canto di un nuovo modo di essere uomini, un invito alla maturità emotiva. Con Ambra abbiamo fatto pace con il passato»Torna al Festival per l'undicesima volta con Il meglio di me, una riflessione sulla responsabilità e sulla fine delle fughe: «La canzone fotografa questo momento di consapevolezza nuova, dopo essere s ... vanityfair.it

Il nuovo modo di asciugarsi i capelli che spopola sui socialSul web si sta diffondendo a macchia d’olio un nuovo e folle trend, quello di farsi la messa in piega utilizzando una mezza bottiglietta di plastica e il phon. Come? Secondo le beauty influencer ... 105.net

Piedomenico Lonzi nuovo presidente. Focus su Pug, Parco del Delta e solidarietà all’Ucraina - facebook.com facebook