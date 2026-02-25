Ostuni verso un nuovo Pug | primo incontro pubblico di presentazione e confronto

Appuntamento giovedì 26 febbraio, alle ore 17:00, presso la Biblioteca Comunale “Francesco Trinchera senior". Lo strumento strategico è destinato a delineare lo sviluppo della città e del territorio nei prossimi anni OSTUNI - Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 268 del 30 ottobre 2025 è stato approvato l’“Atto di indirizzo per l’avvio del procedimento del Piano Urbanistico Generale di Ostuni”, documento che definisce gli obiettivi strategici e le linee guida che orienteranno le future scelte di pianificazione. A partire da tale atto, l’amministrazione comunale promuove un primo incontro pubblico di presentazione e confronto, finalizzato alla condivisione degli indirizzi strategici e all’avvio di un percorso realmente partecipativo. Al termine degli interventi è previsto un momento di confronto aperto ai contributi dei presenti. «Il nuovo Pug – dichiara il sindaco Angelo Pomes – non è soltanto uno strumento tecnico, ma una visione politica e culturale della città che vogliamo costruire. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

