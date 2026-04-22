Taranto laboratorio pilota per il Disability Management nel Sud Italia

A Taranto è stato avviato il primo laboratorio sperimentale nel Sud Italia dedicato al Disability Management. L'iniziativa mira a sviluppare strumenti e pratiche per supportare le persone con disabilità, coinvolgendo enti pubblici e privati del territorio. L'apertura del laboratorio rappresenta un passo avanti nel settore, con l'obiettivo di migliorare l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale dei soggetti interessati.

Tarantini Time Quotidiano Taranto diventa il primo laboratorio sperimentale nel Mezzogiorno dedicato al Disability Management. Nella Biblioteca civica “Acclavio” è stato avviato il progetto “Inclusione accessibile: promozione e servizio di Disability Management per le aziende tarantine”, finalizzato a sostenere l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso strumenti operativi rivolti al sistema produttivo locale. All’avvio delle attività hanno preso parte diverse realtà imprenditoriali del territorio, coinvolte in un percorso che prevede consulenze personalizzate, verifiche organizzative e formazione modulata in base alle caratteristiche delle aziende.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto laboratorio pilota per il Disability Management nel Sud Italia Notizie correlate A14 Bologna-Taranto: riaperta anche la carreggiata sud tra Vasto Sud e Termoli dopo l’evento franosoA14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTA ANCHE LA CARREGGIATA SUD TRA VASTO SUD E TERMOLI DOPO L’EVENTO FRANOSO Proseguono gli interventi della task force ASPI... Contestati almeno 17 episodi tra Centro e Sud Italia. Indagini coordinate dalla Procura di Taranto: bottino stimato oltre 170mila euro.Un’operazione dei Carabinieri ha portato all’esecuzione di cinque provvedimenti di fermo nei confronti di altrettante persone ritenute coinvolte in...