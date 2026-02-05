Contestati almeno 17 episodi tra Centro e Sud Italia Indagini coordinate dalla Procura di Taranto | bottino stimato oltre 170mila euro

La Guardia di Finanza ha smantellato un’organizzazione che avrebbe messo a segno almeno 17 rapine ai bancomat tra Centro e Sud Italia. Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Taranto, hanno arrestato cinque persone e stimano un bottino superiore ai 170mila euro. L’operazione è il risultato di settimane di indagini che hanno portato alla scoperta di un gruppo specializzato in assalti ai bancomat, con episodi che hanno coinvolto diverse regioni italiane.

Un'operazione dei Carabinieri ha portato all'esecuzione di cinque provvedimenti di fermo nei confronti di altrettante persone ritenute coinvolte in una presunta organizzazione criminale specializzata in assalti ai bancomat. I provvedimenti sono stati eseguiti nella serata di ieri dal Nucleo Investigativo di Taranto. Al gruppo viene attribuita una scia di attacchi ad ATM in diverse regioni del Centro-Sud, con incursioni contestate anche nel Salernitano, utilizzando la cosiddetta tecnica della "marmotta", impiegata per provocare l'esplosione dello sportello automatico. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'organizzazione avrebbe operato con ruoli ben definiti, occupandosi di ogni fase: dai sopralluoghi alla scelta degli obiettivi fino all'azione materiale e alla fuga.

