A14 Bologna-Taranto | riaperta anche la carreggiata sud tra Vasto Sud e Termoli dopo l’evento franoso

Da ilsipontino.net 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un evento franoso, la carreggiata sud dell’autostrada A14 tra Vasto Sud e Termoli è stata riaperta. La chiusura aveva causato disagi e deviazioni per i mezzi che percorrevano questa tratta. Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse, consentendo di ripristinare la circolazione lungo questa porzione dell’autostrada tra Bologna e Taranto. La tratta era stata temporaneamente chiusa per permettere interventi di verifica e riparazione.

A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTA ANCHE LA CARREGGIATA SUD TRA VASTO SUD E TERMOLI DOPO L’EVENTO FRANOSO Proseguono gli interventi della task force ASPI per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto Roma, 10 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli, la task force messa in campo da. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

a14 bologna taranto riaperta anche la carreggiata sud tra vasto sud e termoli dopo l8217evento franoso
© Ilsipontino.net - A14 Bologna-Taranto: riaperta anche la carreggiata sud tra Vasto Sud e Termoli dopo l’evento franoso

Mezzo pesante si ribalta sull’A14: 8 km di coda tra Termoli e Vasto Sud, fieno sulla carreggiataUn grave incidente sulla A14 sta causando pesanti disagi alla circolazione nella giornata di oggi, 3 aprile 2026.

Mezzo pesante si ribalta sull’A14: 8 km di coda tra Termoli e Vasto Sud, fieno sulla carreggiata VIDEOUn grave incidente sulla A14 sta causando pesanti disagi alla circolazione nella giornata di oggi, 3 aprile 2026.

Autostrada adriatica A14 tra Bologna e Ancona sotto una nevicata meravigliosa #neve

Video Autostrada adriatica A14 tra Bologna e Ancona sotto una nevicata meravigliosa ??? #neve

Temi più discussi: Frana a Petacciato, riapre l’A14 Bologna-Taranto: ecco i tratti percorribili; Frana a Petacciato, chiuso tratto della A14: lunga coda tra Poggio Imperiale e Termoli; A14 Bologna-Taranto riaperta in entrambe le direzioni; Frana in Molise: riaperto tratto dell'A14 in Puglia, domani ripartono i treni sulla Pescara-Foggia.

a14 bologna taranto a14 bologna taranto riapertaA14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTA ANCHE LA CARREGGIATA SUD TRA VASTO SUD E TERMOLI DOPO L’EVENTO FRANOSOA14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTA ANCHE LA CARREGGIATA SUD TRA VASTO SUD E TERMOLI DOPO L'EVENTO FRANOSO Proseguono gli interventi della task force ASPI per ... ilsipontino.net

a14 bologna taranto a14 bologna taranto riapertaA14, riaperto il tratto tra Vasto Sud e Poggio Imperiale dopo la frana di PetacciatoÈ stato riaperto poco prima delle 12:15 di questa mattina il tratto dell’autostrada A14 Bologna-Taranto interessato dalla frana di Petacciato. La circolazione è tornata regolare tra Vasto Sud e Termol ... veratv.it

Trova facilmente notizie e video collegati.