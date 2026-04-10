A14 Bologna-Taranto | riaperta anche la carreggiata sud tra Vasto Sud e Termoli dopo l’evento franoso

Dopo un evento franoso, la carreggiata sud dell’autostrada A14 tra Vasto Sud e Termoli è stata riaperta. La chiusura aveva causato disagi e deviazioni per i mezzi che percorrevano questa tratta. Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse, consentendo di ripristinare la circolazione lungo questa porzione dell’autostrada tra Bologna e Taranto. La tratta era stata temporaneamente chiusa per permettere interventi di verifica e riparazione.

A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTA ANCHE LA CARREGGIATA SUD TRA VASTO SUD E TERMOLI DOPO L’EVENTO FRANOSO Proseguono gli interventi della task force ASPI per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto Roma, 10 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli, la task force messa in campo da. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - A14 Bologna-Taranto: riaperta anche la carreggiata sud tra Vasto Sud e Termoli dopo l’evento franoso Mezzo pesante si ribalta sull’A14: 8 km di coda tra Termoli e Vasto Sud, fieno sulla carreggiataUn grave incidente sulla A14 sta causando pesanti disagi alla circolazione nella giornata di oggi, 3 aprile 2026. Mezzo pesante si ribalta sull’A14: 8 km di coda tra Termoli e Vasto Sud, fieno sulla carreggiata VIDEOUn grave incidente sulla A14 sta causando pesanti disagi alla circolazione nella giornata di oggi, 3 aprile 2026. Autostrada adriatica A14 tra Bologna e Ancona sotto una nevicata meravigliosa #neve Temi più discussi: Frana a Petacciato, riapre l’A14 Bologna-Taranto: ecco i tratti percorribili; Frana a Petacciato, chiuso tratto della A14: lunga coda tra Poggio Imperiale e Termoli; A14 Bologna-Taranto riaperta in entrambe le direzioni; Frana in Molise: riaperto tratto dell'A14 in Puglia, domani ripartono i treni sulla Pescara-Foggia. A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTA ANCHE LA CARREGGIATA SUD TRA VASTO SUD E TERMOLI DOPO L’EVENTO FRANOSOA14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTA ANCHE LA CARREGGIATA SUD TRA VASTO SUD E TERMOLI DOPO L'EVENTO FRANOSO Proseguono gli interventi della task force ASPI per ... ilsipontino.net A14, riaperto il tratto tra Vasto Sud e Poggio Imperiale dopo la frana di PetacciatoÈ stato riaperto poco prima delle 12:15 di questa mattina il tratto dell’autostrada A14 Bologna-Taranto interessato dalla frana di Petacciato. La circolazione è tornata regolare tra Vasto Sud e Termol ... veratv.it -: Roma, 10 aprile 2026 - Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà necessario installare u - facebook.com facebook AGGIORNAMENTO Ore 18:43 08/04/2026 A14 BOLOGNA-TARANTO Bologna CODA di 2 km per veicolo in avaria tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro dal km 35 x.com