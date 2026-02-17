Stadio di Taranto | iniziati i lavori di copertura In vista dei Giochi del Mediterraneo

Iniziati oggi i lavori di copertura degli spalti. Il commissario dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, Massimo Ferrarese, lo comuni con soddisfazione. Un impianto-chiave, lo stadio Iacovone rifatto, è alla fase finale della realizzazione. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Stadio, l?ultimatum di Ferrarese in vista dei Giochi del Mediterraneo: «Più veloci, altrimenti ci penso io»L’ultimatum di Ferrarese sottolinea l’importanza di completare i lavori allo stadio in vista dei Giochi del Mediterraneo.

Stadio Fanuzzi, lavori per i Giochi del MediterraneoI lavori allo Stadio Fanuzzi hanno causato la chiusura di via Brin a Brindisi, mentre si avvicinano i Giochi del Mediterraneo.

Taranto accelera verso i Giochi del Mediterraneo: Abodi in sopralluogo tra cantieri, stadi e nuove struttureDallo Stadio del Nuoto allo Iacovone, fino ai palazzetti di Massafra e Martina Franca: il Ministro dello Sport verifica lo stato dei lavori e apre al possibile attracco delle navi da crociera nella ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Taranto: iniziano i lavori per la copertura dello Stadio del NuotoLa copertura, realizzata da Rubner, interesserà una superficie di circa 3.800 metri quadrati. Prevede l’impiego di 860 metri cubi di legno lamellare, 342 metri cubi di X?Lam e 11.500 chilogrammi di ... it.blastingnews.com

