Due persone sono state arrestate in un doppio blitz tra Montemurlo e Calenzano, in provincia di Prato. Le operazioni hanno scoperto un collegamento tra uno spacciatore calabrese e un’organizzazione internazionale che importava droga dal Nord America nel distretto pratese. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e materiali utilizzati per il trasporto.

PRATO – Un asse internazionale dello spaccio che dal Nord America arrivava dritto nel distretto pratese e un corriere calabrese con il carico nascosto nella carrozzeria. È questo il bilancio di due distinte ma fulminee operazioni condotte da Guardia di finanza e carabinieri, che hanno portato all’arresto di un 25enne cinese e di un uomo originario di Cosenza. La procura di Prato, guidata dal Procuratore Luca Tescaroli, ha acceso i riflettori su una “situazione di illegalità che permea il territorio”, confermando l’impegno costante nel contrasto al narcotraffico. Il primo episodio è scattato il 5 marzo a Montemurlo, in via Oste. Qui, i militari hanno intercettato un giovane cittadino cinese, proveniente dalla regione del Fujian, mentre prendeva in consegna un pacco giunto dal Canada ad un’impresa locale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Doppio blitz contro lo spaccio di droga fra Montemurlo e Calenzano: due in manette

