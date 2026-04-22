Tappa aretina per Salvini | Medioetruria? Ascolterò i cittadini Comanducci candidato con le idee chiare

Il ministro delle infrastrutture ha visitato la provincia di Arezzo, parlando della realizzazione della linea ad alta velocità in Medioetruria. Durante l'evento di presentazione delle liste della Lega per le prossime elezioni comunali, ha affermato che il progetto è sul suo tavolo e che prevede l’ascolto dei territori coinvolti. Ha inoltre annunciato che il candidato locale ha idee chiare riguardo alla questione.

“Medietruria? Si farà. Il dossier è sul mio tavolo e io ascolterò i territori”. Così il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini è intervenuto sulla stazione dell'alta velocità che interessa l'Aretino, in occasione della presentazione delle liste della Lega per le prossime elezioni comunali.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Centrodestra senza idee chiare: "Candidato politico". "Anzi no"Le prossime (e ormai vicinissime) elezioni amministrative costituiscono uno spartiacque fondamentale per Prato dopo il commissariamento del Comune, e... Di Giannantonio: "Al campionato con le idee chiareL'inverno della MotoGP si chiude e il Gran Premio della Thailandia apre ufficialmente la stagione 2026. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Tappa aretina per Salvini: Medioetruria? Ascolterò i cittadini. Comanducci candidato con le idee chiare; Voto, Salvini apre le danze. Lancia la sfida della Lega. A tavola il caso Medioetruria; Salvini a Firenze con Giani e Funaro: sopralluogo cantiere Av. Con ministra Locatelli alla Leopolda; Salvini a Firenze con Giani e Funaro | sopralluogo cantiere Av Con ministra Locatelli alla Leopolda. Voto, Salvini apre le danze. Lancia la sfida della Lega. A tavola il caso MedioetruriaIl primo big verso le elezioni, intorno al capitano i vertici del partito. Domani lascerà il testimone alla ministra Locatelli. I temi sul piatto. lanazione.it Italian Champions Tour è iniziato con la sua consueta prima tappa aretina, il nostro Concorso è la tappa novità 2026 Siamo orgogliosi di far parte di questo circuito straordinario e non vediamo l’ora che arrivi settembre 18.19.20-09-2026 • Campo Sq - facebook.com facebook