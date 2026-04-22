Tante possibilità in Poste Italiane

Da lanazione.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane sta cercando nuovi collaboratori per le posizioni di consulenti finanziari e operatori di sportello. Le assunzioni riguardano specificamente persone appartenenti alle categorie protette. Le offerte di lavoro sono rivolte a candidati interessati a inserirsi nei servizi finanziari e di assistenza al pubblico presso gli uffici postali. La ricerca si concentra sull’inserimento di figure con diverse esperienze e competenze nel settore.

Consulenti finanziari e operatori di sportello appartenenti alle categorie protette. Queste le figure ricercate attualmente da Poste Italiane. Per quanto riguarda i consulenti finanziari, l’azienda ricerca giovani laureati o laureandi, sia triennali sia magistrali, interessati al mondo dei mercati finanziari, assicurativi e degli investimenti. Le risorse saranno inserite negli uffici postali situati nelle province di Lucca, Siena, Arezzo e Pistoia. Costituiscono requisiti preferenziali essere in possesso di un titolo di studio in discipline economiche, giuridiche o finanziarie, così come la conoscenza dei mercati, degli strumenti finanziari,...🔗 Leggi su Lanazione.it

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