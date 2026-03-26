Perché tante TikToker americane si stanno lamentando di Poste Italiane

Negli ultimi tempi, numerose influencer statunitensi hanno condiviso sui social media lamentele riguardo ai servizi di Poste Italiane. La diffusione di meme e video ironici online rafforza questa percezione, richiamando le rappresentazioni satiriche di impiegati postali poco disponibili. La figura dell’operatore, spesso caricaturata, viene rappresentata come poco reattiva alle richieste degli utenti, alimentando commenti e critiche sulla qualità del servizio.

Le Poste Italiane sono da sempre facile obiettivo di meme o video ironici sul web. Alzi la mano chi ricorda le gag del duo I soliti idioti dove una – poco – affaccendata impiegata delle poste si volatilizzava a ogni richiesta dell’utente al grido: «Un attimo e sono subito da lei!». Eppure l’umorismo, e insieme a esso un certo fastidio per il malfunzionamento del servizio, non è solo un fenomeno italiano: se provaste a digitare l’ hashtag “Posteitaliane” su TikTok rischiereste infatti di incappare in moltissimi video di protesta, molti dei quali di utenti stranieri, molto spesso americani. Le lamentele: dai pacchi non recapitati alla burocrazia. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Leggi anche: Poste Italiane, numeri record per i servizi digitali del Gruppo. Il Tg Poste Come cambia lo SPID di Poste Italiane da gennaio 2026: quanto costerà e cosa si rischia a se non si pagaIl panorama dell’identità digitale in Italia affronta una trasformazione radicale con l’inizio del nuovo anno. First act as an heiress: bring home the hottest guy. Surprise—he's the richest man alive! #drama