Talenti mancanti e PIL in gioco | la sfida di Profumo sulle risorse umane

Un dirigente di rilievo ha sottolineato come la mancanza di talenti qualificati rappresenti un problema crescente nel mercato del lavoro attuale. Ha evidenziato che le risorse umane sono un elemento chiave per la crescita economica delle aziende e che una gestione efficace di queste risorse può influenzare direttamente il prodotto interno lordo. La discussione si concentra sulle sfide legate alla formazione e alla retention dei professionisti qualificati.

Alessandro Profumo analizza le criticità del mercato del lavoro moderno, identificando nella gestione strategica delle risorse umane il pilastro fondamentale per la stabilità economica delle imprese. Il veterano della gestione aziendale evidenzia come la carenza di talenti e l’evoluzione tecnologica stiano trasformando radicalmente i modelli organizzativi, rendendo la capacità di attrarre e trattenere professionisti qualificati un requisito di sopravvivenza operativa prima ancora che una scelta etica. Il occupazionale attuale mostra ferite profonde nel tessuto produttivo. I dati indicano infatti che il 42% dei responsabili delle risorse umane incontra ostacoli significativi nelle fasi di reclutamento dei manager, mentre per ben il 68% dei lavoratori emerge un divario preoccupante tra le competenze possedute e quelle richieste dal mercato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Talenti mancanti e PIL in gioco: la sfida di Profumo sulle risorse umane Notizie correlate Imprese e talenti, a Forlì un evento su Pda Assessment e gestione delle risorse umane"Sempre più spesso – dichiara Alberto Zattini, direttore di Confcommercio Forlì - le nostre imprese, ma in generale le imprese forlivesi si trovano... Leggi anche: Centri di eccellenza per l’autismo, Tutolo: “Rischio strutture vuote. Serve programmazione immediata sulle risorse umane” Tutti gli aggiornamenti Nomadi digitali e pil: come attrarre talenti internazionali in Italia offrendo soluzioni abitative plug-and-playIl fenomeno del nomadismo digitale ha smesso di essere una tendenza di nicchia per trasformarsi in una vera e propria leva macroeconomica capace di influenzare il Prodotto Interno Lordo dei Paesi più ... bergamonews.it Milano accelera grazie alle Olimpiadi: Pil +1,7% nel 2026, 2,5 miliardi di produzione dai Giochi. Ma su talenti e innovazione resta il gapMilano olimpica accelera: Pil +1,7% nel 2026, 2,5 miliardi di produzione dai Giochi. Ma su talenti e innovazione resta il gap Milano si prepara al 2026 con un’accelerazione economica legata anche alle ... affaritaliani.it