Centri di eccellenza per l’autismo Tutolo | Rischio strutture vuote Serve programmazione immediata sulle risorse umane

Il rappresentante di un'associazione ha segnalato il rischio di strutture vuote per i centri di eccellenza dedicati all’autismo, sottolineando la necessità di una pianificazione immediata delle risorse umane. La questione riguarda la distribuzione e l'organizzazione dei servizi, con l’obiettivo di garantire un'assistenza efficace e tempestiva. La preoccupazione riguarda anche la possibile mancanza di personale qualificato nelle strutture previste.

“Non possiamo inaugurare centri di eccellenza per le persone con disturbi dello spettro autistico senza avere il personale per farli funzionare”. Con queste parole, il consigliere regionale Antonio Tutolo è intervenuto in Commissione Sanità, sollevando una criticità definita “strutturale e non più rinviabile”. Il consigliere ha evidenziato come l’apertura dei nuovi centri dedicati all’autismo – insieme alle altre strutture territoriali previste dalla programmazione regionale – rischi di tradursi in un risultato solo... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Centri di eccellenza per l’autismo, Tutolo: “Rischio strutture vuote. Serve programmazione immediata sulle risorse umane” Articoli correlati Provincia di Parma premiata a Milano per i progetti sulle risorse umaneLa fondazione Aidp ha come obiettivo primario quello di sostenere e promuovere la cultura del lavoro, la crescita delle persone ed il loro benessere. Mensa in Regione, costi di realizzazione tagliati del 30% ma Tutolo non ci sta: "Inutile spreco di risorse"Revisionato e ridimensionato, con un calo del 30% sui costi di realizzazione, il progetto per la realizzazione della mensa del Consiglio Regionale,... Contenuti e approfondimenti su Centri di eccellenza per l'autismo... Temi più discussi: Centro Salam di Cardiochirurgia di Khartoum; Bando Award del DTC Lazio – Centro di eccellenza; Progetto Primavera del Cuore per prevenire la cardiopatia ischemica; Reflusso e bruciore di stomaco: a Milano nasce il centro specializzato per cure rapide e test hi-tech. In quasi due anni 1500 valutazioni al Centro della voce e deglutizione di EmpoliSi chiama 'Voice & swallowing center' ma si legge Centro della voce e deglutizione, e rappresenta un'eccellenza multidisciplinare dell'Azienda Usl ... gonews.it Pma, un centro di eccellenza per tutti a FoggiaLa prof.ssa Maria Matteo è la direttrice del centro per la procreazione medicalmente assistita del Policlinico Riuniti. Dopo gli studi e la formazione all'Humanitas di Milano, lavora a Foggia per offr ... rainews.it Bisceglie, centri di raccolta verso la riapertura: l’amministratore giudiziario chiede il dissequestro al Gip per le utenze domestiche #bisceglie #attualità #raccolta #rifiuti - facebook.com facebook A Washington all’Atlantic Council, uno dei principali centri di analisi strategica e di politica internazionale degli Stati Uniti. Importante occasione di dialogo sulle principali sfide strategiche che interessano l’area euro-atlantica, con particolare attenzione al r x.com