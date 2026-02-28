L’elisoccorso per Mogol da Sanremo a Roma è costato 40 mila euro

Un elicottero è stato utilizzato per il trasferimento di Mogol, noto paroliere di Lucio Battisti, e della sua consorte da Sanremo a Roma. Il viaggio è costato circa 40 mila euro e ha coinvolto il celebre musicista e la moglie, che hanno scelto il mezzo aereo per il loro spostamento. La cifra e il servizio sono stati resi noti senza ulteriori dettagli.

Giulio Rapetti in arte Mogol, primo paroliere di Lucio Battisti, è andato con la moglie Daniela Giammelli dal Festival di Sanremo a Roma in elisoccorso. Per partecipare alla festa dei pompieri al Teatro Argentina. Un viaggio che secondo il capogruppo del M5S in consiglio regionale della Liguria Stefano Giordano sarebbe costato «intorno ai 40 mila euro». Il Fatto fa sapere che l’organizzazione, come effettivamente appare anche dal nullaosta di volo, sarebbe stata predisposta dai Vigili del fuoco, e il trasporto autorizzato «su ordine del comandante nazionale Eros Mannino». «Il dispositivo di soccorso della Regione Liguria dei Vigili del fuoco ha mantenuto piena e ininterrotta capacità di risposta, sia riguardo il servizio di soccorso tecnico urgente, sia il servizio di soccorso sanitario integrato», hanno fatto sapere i pompieri. 🔗 Leggi su Open.online

