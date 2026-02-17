Manutenzione straordinaria sulla strada percorsa da migliaia di camion | ok all' intervento da 1,5 milioni di euro

Il Comune di Ravenna ha approvato un intervento di 1,5 milioni di euro per riparare una strada molto usata dai camion, poiché il manto stradale era gravemente danneggiato. La strada, lunga più di due chilometri tra la rotonda degli Ormeggiatori e quella vicino ad Alma Petroli, subisce un forte traffico di mezzi pesanti ogni giorno. La decisione arriva dopo mesi di segnalazioni da parte degli autotrasportatori e residenti, che lamentavano buche profonde e condizioni pericolose. Ora, con questo intervento, si vuole migliorare la sicurezza e ridurre i rischi di incidenti lungo quella tratta.

L’accordo sottoscritto prevede che l’Autorità portuale finanzi l’opera, mentre il Comune si impegna a redigere il progetto e ad occuparsi della direzione lavori Il necessario intervento di manutenzione straordinaria del tratto "camionabile" di via Baiona, quello di oltre due chilometri tra la rotonda degli Ormeggiatori e la rotonda sulla ferrovia in corrispondenza di Alma Petroli, è al centro di un accordo di programma tra Comune di Ravenna e Autorità di sistema portuale, approvato dalla giunta nella seduta di oggi, martedì, e sottoscritto questo pomeriggio dal sindaco Alessandro Barattoni e dal presidente dell’Autorità portuale Francesco Benevolo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Strada della Mosella, aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria: intervento atteso da anniÈ stata ufficialmente disposta l’aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria sulla strada della Mosella. Leggi anche: Palacultura, passo avanti per la manutenzione straordinaria: interventi da 2,5 milioni di euro Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Manutenzione straordinaria delle strade provinciali, pubblicato il bando per la zona est - AgrigentoNotizie; Manutenzione straordinaria per la strada delle Cave di Cusa: intervento da 390mila euro del Libero Consorzio di Trapani; Provincia di Oristano, 4 milioni per la manutenzione straordinaria delle strade - L'Unione Sarda.it; Bari, al via i lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi: ecco dove. Si parte dal Municipio I. Manutenzione straordinaria sulla strada percorsa da migliaia di camion: ok all'intervento da 1,5 milioni di euroL’accordo sottoscritto prevede che l’Autorità portuale finanzi l’opera, mentre il Comune si impegna a redigere il progetto e ad occuparsi della direzione lavori ... ravennatoday.it Riaperto il ponte sulla Provinciale 98 a Sciolze: ultimata la manutenzione da 600mila euroConclusi i lavori iniziati a luglio 2025, sostituiti appoggi e barriere. Restano solo finiture senza impatti sul traffico ... giornalelavoce.it Bando per la manutenzione straordinaria. Al via i primi rattoppi per mettere in sicurezza la città facebook Manutenzione straordinaria Per attività di manutenzione straordinaria sui sistemi INPS, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili nella fascia oraria compresa tra le ore 20:00 e le ore 24:00 di venerdì 13 febbraio 2026 Inps Comunica x.com