Maxi sequestro da 4 milioni di euro | broker nei guai Sigilli a immobili impianto fotovoltaico e anche un claviorgano

La Guardia di Finanza ha sequestrato immobili, terreni e un claviorgano per un valore di quattro milioni di euro, coinvolgendo un broker accusato di frode fiscale. Durante l’operazione sono stati anche posti i sigilli a un impianto fotovoltaico situato in una zona rurale, che secondo le indagini sarebbe stato acquistato con fondi illeciti.

Operazione della Guardia di Finanza di Perugia: l'imprenditore aveva nelle disponibilità decine di terreni e alcuni fabbricati nell'Aretino Un maxi sequestro da quattro milioni di euro: terreni, immobili e anche un claviorgano, ovvero un antico strumento musicale di particolare pregio. Sono questi i beni finiti nel mirino del Nucleo di polizia economico-finanziaria - Gico della guardia di finanza di Perugia. Si tratta di beni riconducibili ad un imprenditore romano, con strettissimi legami con Arezzo e residente per diversi anni in Umbria. Le forze dell'ordine lo considerano "connotato da pericolosità sociale", poiché "abitualmente dedito a traffici delittuosi da cui trae proventi per il proprio sostentamento e di quello dei suoi familiari".🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

