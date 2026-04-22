Il ministro degli esteri e vice premier ha partecipato questa mattina al salone del Mobile di Milano, dove ha commentato le discussioni in corso sul possibile ricorso a sanzioni dell’Unione Europea nei confronti di Israele. Ha spiegato che, nel corso del Consiglio Affari Esteri previsto nel pomeriggio in Lussemburgo, non sono previste decisioni ufficiali riguardo a eventuali misure restrittive.

Ospite in mattinata al salone del Mobile di Milano, il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani anticipa che nel Consiglio Affari Esteri di oggi pomeriggio in Lussemburgo “non verranno prese decisioni” su possibili sanzioni a Israele. Il motivo? “Non ci sono le condizioni” ha aggiunto Tajani prima di raggiungere il vertice europeo. Meloni voleva mandare in Albania 36mila migranti l’anno, oggi brinda agli 83 rimpatri totali. Altro che “pieno regime”: ecco perché il sistema non funziona Dl Sicurezza, la truffa (propagandistica) del governo: i fondi per gli avvocati bastano a rimpatriare solo 1.200 migranti in un anno e mezzo La destra s’incarta sulla sicurezza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tajani sulle possibili sanzioni Ue nei confronti di Israele: “Non ci sono le condizioni”

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