Ue no alla sospensione dell' accordo con Israele Tajani | Non ci sono le condizioni

L’Unione Europea ha deciso di non sospendere l’accordo di associazione con Israele, respingendo le richieste di Spagna, Slovenia e Irlanda. La Commissione europea ha confermato che il patto rimane in vigore, dopo che la Germania e l’Italia si sono opposte a una possibile rottura. Il ministro degli Esteri ha dichiarato che “non ci sono le condizioni” per una sospensione dell’accordo.

L'Accordo di associazione Ue-Israele non verrà sospeso. Nonostante le pressioni di Spagna, Slovenia e Irlanda, il patto resta blindato dopo che Germania e Italia si sono opposte alla rottura. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato che la proposta "è stata definitivamente accantonata, perché non ci sono né le condizioni numeriche né quelle politiche". La Farnesina reputa migliori le sanzioni individuali, reputando che il blocco totale "non sia uno strumento utile, perché poi va a colpire la popolazione". Sulla stessa scia anche per la Germania, che reputa l'interruzione "riappropriata". Il ministro degli Esteri, Johann Wadephul, che poi ha aggiunto: "Ciononostante, è ovviamente necessario discutere con Israele le questioni cruciali.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ue, no alla sospensione dell'accordo con Israele. Tajani: “Non ci sono le condizioni” Notizie correlate Tajani, 'accantonata la sospensione dell'accordo commerciale Ue con Israele'"E' stata definitivamente accantonata la proposta di sospendere l'accordo commerciale con Israele, si parlerà l'11 maggio alla prossima riunione dei... Leggi anche: Protesta del M5s al Parlamento Ue dopo il ‘No’ dell’Italia alla sospensione dell’accordo Ue-Israele: “Meloni complice di Netanyahu” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Israele, Ue non sospende associazione, Tajani: Proposta accantonata; Italiani pagano il caro energia: il 78% chiede stop all'accordo UE-Israele; Stop all’accordo UE-Israele, la petizione ha raggiunto il traguardo del milione di firme; Stop all’accordo Bruxelles-Tel Aviv, la discussione si riapre. IL PUNTO = Ue no accordo su sospensione intesa con IsraeleUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Il bluff di Meloni sul patto Ue-Israele: no alla revocaLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Il bluff di Meloni sul patto Ue-Israele: no alla revoca pubblicato il 21 Aprile 2026 a firma di Wanda Marra ... ilfattoquotidiano.it Un milione di cittadini ha firmato e aderito all'iniziativa per chiedere che l'accordo tra Unione europea e Israele venga sospeso. Nel mentre, il governo italiano continua ad essere complice di un genocidio. facebook Israele, Netanyahu e i ministri contestati alle cerimonie per i soldati caduti: “Vergogna” x.com