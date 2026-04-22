Il ministro degli Esteri ha incontrato recentemente il suo collega iraniano in un colloquio a Islamabad. Durante l'incontro, ha sottolineato l'importanza di proseguire il dialogo tra i due paesi e di lavorare verso un accordo di pace. È stata anche ribadita la richiesta di garantire la libertà di circolazione nel stretto di Hormuz, zona strategica per le rotte marittime internazionali.

"Nel colloquio che ho avuto poco fa con il ministro degli Esteri dell'Iran, ho ribadito a lui la necessità di continuare il dialogo di Islamabad, di raggiungere un accordo della pace e ho ribadito l'importanza della libertà di circolazione a Hormuz". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa con l'omologo polacco Radoslav Sikorski a Roma. Ad Araghchi "ho ribadito l'importanza di tutelare i Paesi dell'area del Golfo e quella di trovare un accordo anche in Iran. Ho ribadito l'importanza di non procedere nell'uso militare del nucleare. Questi sono elementi fondamentali". Anche per...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tajani, ad Araghchi ribadita necessità di dialogo a Islamabad e di aprire Hormuz

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