Iran-Usa dal mite Araghchi al radicale Ghalibaf | chi sarà al tavolo con Vance a Islamabad

Oggi si tengono a Islamabad i colloqui tra Iran e Stati Uniti, dopo un mese e mezzo di conflitto. L’incontro si svolge nel tentativo di trasformare la recente tregua di due settimane annunciata dall’amministrazione americana in un accordo di pace stabile. Le parti coinvolte sono rappresentate da funzionari iraniani con posizioni differenti, tra cui un rappresentante più moderato e uno più radicale.

(Adnkronos) – Dopo quasi un mese e mezzo di guerra, è il giorno dei colloqui tra Iran e Usa a Islamabad nel tentativo di trasformare la fragile tregua di due settimane annunciata dal presidente americano Donald Trump in una pace duratura. Tregua annunciata dopo una notte di intenso lavoro diplomatico, guidato proprio dal Pakistan, che. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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