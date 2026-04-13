Il ministro degli Esteri italiano si trova a Beirut per una visita ufficiale, durante la quale ha programmato incontri con il presidente dell’Assemblea nazionale e con il suo collega del paese. La visita fa seguito a una serie di incontri istituzionali, in un momento in cui si discute di questioni di stabilità nella regione, tra cui le tensioni tra Iran, Libano, Israele e la strategia per arrivare a una tregua.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è a Beirut per una serie di incontri istituzionali con il presidente Joseph Aoun e con il suo omologo Youssef Rajji. Lo riferisce la Farnesina in una nota. In programma anche incontri con il contingente italiano impegnato nella missione militare bilaterale italiana in Libano e nel comitato tecnico militare per il Libano, oltre a un collegamento in videoconferenza con i militari italiani schierati alla Unifil di Shamaa. La missione, ricorda il comunicato, è stata decisa per confermare la vicinanza del governo italiano al Libano, rafforzare il sostegno internazionale al Paese e favorire il raggiungimento di un cessate il fuoco.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Hormuz, Iran e dialogo Libano-Israele: Tajani a Beirut per arrivare alla tregua

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