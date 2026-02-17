A Taipei, la campana del tempio Baoan ha suonato 108 volte martedì mattina per celebrare l’inizio dell’Anno del Cavallo, attirando numerosi fedeli che si sono raccolti intorno al tempio per le preghiere di Capodanno.

Martedì, primo giorno del Capodanno lunare, la campana dello storico tempio Baoan di Taipei è stata suonata 108 volte per dare il benvenuto all’Anno del Cavallo e ai fedeli che si recano lì per le preghiere di Capodanno. Il 108 è considerato un numero di buon auspicio nella cultura cinese. Il tempio ha ricevuto il prestigioso UNESCO Asia-Pacific Heritage Awards for Culture Heritage Conservation nel 2003. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Taiwan, a Taipei la campana suona 108 volte per dare il benvenuto all'Anno del Cavallo

Il Capodanno cinese è iniziato alle 17 di oggi a Prato, segnando il passaggio dall’anno del Serpente a quello del Cavallo di fuoco.

Il Campus di Arezzo dell’Università di Siena si prepara a festeggiare il Capodanno Cinese il 17 febbraio.

