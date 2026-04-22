Taiwan denuncia pressioni di Pechino | bloccata missione in Africa

L’Ufficio di rappresentanza di Taipei a Milano segnala che Seychelles, Mauritius e Madagascar hanno ritirato i permessi di sorvolo, impedendo così la visita ufficiale del presidente taiwanese in Eswatini. La stessa rappresentanza denuncia pressioni da parte di Pechino, che avrebbe influenzato le decisioni dei tre paesi africani. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni diplomatiche tra Taipei e Pechino, con la Cina che esercita pressione su vari stati africani.

in qualità di Console Generale Direttore Generale dell’Ufficio di rappresentanza di Taipei a Milano, desidero informarVi in merito a un grave episodio verificatosi in data odierna. Il Presidente di Taiwan, Lai Ching-te, avrebbe dovuto guidare una delegazione in visita ufficiale nel Regno di Eswatini, alleato africano del nostro Paese, su invito di Sua Maestà il Re Mswati III. Tuttavia, a causa dell’improvviso ritiro dei permessi di sorvolo da parte di Seychelles, Mauritius e Madagascar, avvenuto a seguito delle pressioni esercitate dalla Repubblica Popolare Cinese, l’itinerario non ha potuto svolgersi come previsto. Il Ministero degli Affari Esteri (MOFA) di Taiwan condanna fermamente la politicizzazione e la strumentalizzazione delle regioni di informazione di volo da parte della Repubblica Popolare Cinese.🔗 Leggi su Laverita.info

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