Il governo Meloni non sa bene cosa fare contro il caro benzina | i piani per nuovi bonus e taglio accise

Il governo Meloni sta valutando diverse misure per affrontare l'aumento dei prezzi della benzina, tra cui nuovi bonus e la riduzione delle accise. A inizio marzo, era stato annunciato un intervento con accise mobili, destinato ad aiutare gli automobilisti colpiti dall'impennata dei costi di benzina e gasolio, in seguito alle tensioni in Iran. Fino ad ora, nessuna decisione definitiva è stata presa.

A inizio marzo, il governo aveva fatto capire che a breve avrebbe attivato le accise mobili, per dare una mano agli automobilisti che hanno un visto un'impennata nei prezzi di benzina e gasolio a seguito della guerra in Iran. Ora però non è chiaro quando arriverà un intervento. Meloni ha detto che per tagliare le accise è presto. E spunta l'ipotesi di un bonus rivolto solo ai redditi bassi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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