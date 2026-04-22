Taglio del nastro Progetto Pinqua finito Ora un’area riordinata e con zone verdi

Ieri è stata ufficialmente consegnata alla città la nuova Piazza della Palma, dopo un intervento di riqualificazione urbana dal valore superiore a 1,1 milioni di euro. L’intervento ha portato al restyling dell’area, che ora presenta un aspetto più ordinato e spazi verdi rinnovati. La cerimonia di inaugurazione ha segnato la conclusione di un progetto che ha coinvolto lavori di sistemazione e miglioramento della zona centrale della città.

Restituita ieri alla città la nuova Piazza della Palma, al termine di un intervento di riqualificazione urbana da oltre 1,1 milioni di euro. L’opera, finanziata attraverso il Pinqua, rappresenta uno dei tasselli del più ampio percorso di rilancio del centro storico di Grosseto. L’inaugurazione segna la conclusione di un cantiere avviato a inizio maggio 2024, che ha interessato non solo la piazza ma anche le aree limitrofe, con interventi sulla pavimentazione, sulla riorganizzazione degli spazi pubblici e sul miglioramento del decoro urbano. I lavori si sono estesi anche verso via Garibaldi, contribuendo a rendere più funzionale e armonico l’intero comparto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Taglio del nastro. Progetto Pinqua finito. Ora un’area riordinata e con zone verdi Notizie correlate Vicopisano: taglio del nastro per i nuovi spazi del teatro di via Verdi e il Giardino della Scuola MusicaleSi tratta di un passaggio significativo dentro una storia iniziata anni fa: il progetto prese avvio, infatti, nel 2008 per la parte centrale del... Taglio del nastro per il parco Guizza, inaugurata l'area verde da 7 ettariÈ stato inaugurato oggi, venerdì 10 aprile alle 15, il nuovo parco Guizza, che secondo l’Amministrazione comunale rappresenta una delle opere «più... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Taglio del nastro. Progetto Pinqua finito. Ora un’area riordinata e con zone verdi; Pizze gourmet, cornetti e lievitati: doppio taglio del nastro al Foro Annonario; Taglio del nastro alla Casa dell’Elce. Una vita piena anche nella disabilità; Taglio del nastro per il nuovo parco Guizza. Taglio del nastro a Novafeltria per il nuovo centro intergenerazionaleAlla presenza del vescovo Domenico Beneventi e del sindaco Stefano Zanchini, il Comune di Novafeltria ha inaugurato il nuovo Centro di Aggregazione Intergenerazionale Majolo Cucci, uno spazio pensat ... altarimini.it Senago: taglio del nastro per il nuovo stadio di baseball Carlo TosiÈ stato inaugurato questa mattina il nuovo Stadio da Baseball Carlo Tosi, un’opera attesa da anni che rappresenta oggi un importante traguardo per la ... ilnotiziario.net PARTECIPAZIONE AL TAGLIO DEL NASTRO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA ‘TOMMASEO’ DI SEGROMIGNO IN MONTE Comune di Capannori: Partecipata la cerimonia di taglio del nastro della riqualificazione della scuola primaria facebook Taglio del nastro al padiglione #Italia @iceagenzia a #CPHIJapan2026, principale fiera farmaceutica in . Nel 2025 l’export di settoreal 2° posto tra i prodotti più esportati in Giappone (+58,6% anno su anno). #DiplomaziaDellaCrescita #MadeInItaly @ x.com