Tagliano un bosco di querce protetto rischiano due anni di carcere e 52mila euro di multa

Due persone sono state denunciate dai carabinieri forestali di Lubriano per aver tagliato un bosco di querce protetto a Civitella d'Agliano. L’intervento si è svolto in località Casa Cola, dove è stato riscontrato un taglio illegale che viola le norme sul Codice dei beni culturali e del paesaggio. Chi ha commesso il reato rischia ora fino a due anni di carcere e una multa di 52 mila euro.