Tagliano un bosco di querce protetto rischiano due anni di carcere e 52mila euro di multa
Due persone sono state denunciate dai carabinieri forestali di Lubriano per aver tagliato un bosco di querce protetto a Civitella d'Agliano. L’intervento si è svolto in località Casa Cola, dove è stato riscontrato un taglio illegale che viola le norme sul Codice dei beni culturali e del paesaggio. Chi ha commesso il reato rischia ora fino a due anni di carcere e una multa di 52 mila euro.
Taglio illegale di bosco di querce protetto a Civitella d'Agliano, due denunciati. I carabinieri forestali di Lubriano sono intervenuti in località Casa Cola, nel comune di Civitella d'Agliano, rilevando la violazione di norme in materia di Codice dei beni culturali e del paesaggio in un taglio.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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