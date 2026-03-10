Nel 2025, Volkswagen ha annunciato un utile netto di 6,9 miliardi di euro, che rappresenta una riduzione del 50% rispetto all’anno precedente. La società prevede di licenziare circa 50.000 dipendenti entro il 2030, come parte delle sue strategie di ristrutturazione. Questi dati sono stati comunicati direttamente dalla casa automobilistica tedesca, senza ulteriori commenti o analisi.

Il colosso automobilistico tedesco Volkswagen ha registrato nel 2025 un utile netto crollato a 6,9 miliardi di euro, dimezzato rispetto all’anno precedente. La direzione ha annunciato che per raggiungere l’obiettivo di risparmio di 6 miliardi entro il 2030, saranno tagliati 50.000 posti di lavoro in Germania. Questo scenario economico riflette una crisi profonda che risale allo scandalo del Dieselgate del 2016, con un impatto diretto sul settore automotive europeo. I dazi doganali statunitensi e i costi di ristrutturazione imprevisti hanno eroso la redditività, portando a decisioni strutturali drastiche. Il crollo dei profitti e le cause della crisi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - VW: utili dimezzati, 50.000 licenziamenti entro il 2030

Articoli correlati

Mercedes, utili quasi dimezzati nel 2025Il colosso tedesco Mercedes nel 2025 ha visto quasi dimezzati gli utili, ottenendo 5,3 miliardi di euro, e cioè il 49% rispetto all’anno precedente,...

Leggi anche: Gruppo Volkswagen: utili dimezzati, 20 nuovi modelli nel 2026 e rilancio in Cina

Contenuti utili per approfondire utili dimezzati

Argomenti discussi: Volkswagen, utile operativo dimezzato nel 2025 a 8,9 miliardi. Più tagli in Germania: via 50 mila posti entro il 2030.

Volkswagen, utile 2025 dimezzato. Dazi Usa, Cina e Porsche pesano come il DieselgateEra dal 2016, con la crisi del Dieselgate, che Volkswagen non vedeva numeri simili: nel 2025 gli utili netti del colosso tedesco sono calati di quasi la metà, a 6,9 miliardi di euro. Cause principali: ... fortuneita.com

Volkswagen taglierà 50 mila posti entro il 2030 per risparmiare 6 miliardi all’anno: l’annuncio dell’ad BlumeIl gruppo Volkswagen prevede di tagliare 50 mila posti entro il 2030. Lo scrive l’amministratore delegato Oliver Blume nella lettera agli azionisti in occasione dei risultati del 2025. «Abbiamo ... corriere.it