Chimera Nuoto brilla al ChiantiSwim | terzo posto e 46 medaglie Ottimi risultati anche dagli Esordienti

Un bottino di quarantasei medaglie e un prestigioso terzo posto nella classifica generale per la Chimera Nuoto al trofeo ChiantiSwim di San Casciano in Val di Pesa. La terza edizione della manifestazione ha visto confrontarsi diciassette squadre provenienti da tutto il centro Italia in gare che hanno coinvolto diverse categorie e stili. La società aretina ha saputo distinguersi conquistando sedici ori, quattordici argenti e sedici bronzi, salendo così sul podio del trofeo e raccogliendo indicazioni positive in vista dei prossimi campionati regionali invernali. Tra i protagonisti assoluti spiccano Sergio Gramma (2007) e Sofia Napoli (2010), rispettivamente primo e seconda nell’avvincente “Australiana”, la gara a eliminazione diretta che prevede il cambio di stile ogni 50 metri fino a decretare un unico vincitore. 🔗 Leggi su Lortica.it

