Taekwondo Avellino brilla a Riccione | talento sacrificio e spirito di squadra
Il 18 aprile 2026, l’ASD Taekwondo Avellino ha partecipato a Riccione a una gara interregionale molto affollata, con più di 1000 atleti e 91 società presenti. La competizione ha visto i giovani atleti della squadra affrontare diverse sfide, mettendo in mostra le loro capacità e determinazione. L’evento si è svolto in un’atmosfera di grande fermento, con numerosi incontri e momenti di confronto tra le diverse realtà sportive della regione.
Il 18 aprile 2026 resterà una data importante per l’ASD Taekwondo Avellino, protagonista alla gara interregionale di Riccione, uno degli appuntamenti più partecipati della stagione, con oltre 1000 atleti e ben 91 società in gara. In questo contesto altamente competitivo, la squadra irpina ha.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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