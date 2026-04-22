Taekwondo Avellino brilla a Riccione | talento sacrificio e spirito di squadra

Il 18 aprile 2026, l’ASD Taekwondo Avellino ha partecipato a Riccione a una gara interregionale molto affollata, con più di 1000 atleti e 91 società presenti. La competizione ha visto i giovani atleti della squadra affrontare diverse sfide, mettendo in mostra le loro capacità e determinazione. L’evento si è svolto in un’atmosfera di grande fermento, con numerosi incontri e momenti di confronto tra le diverse realtà sportive della regione.