Katia Renzulli eletta nel Consiglio provinciale di Avellino | Porterò avanti lo spirito di una politica che sa fare squadra

Katia Renzulli è stata eletta nel Consiglio provinciale di Avellino. Ha dichiarato che intende portare avanti uno spirito di collaborazione e lavoro di squadra. La sua elezione rappresenta per lei un motivo di orgoglio e un impegno diretto nei confronti del territorio. Renzulli ha espresso, inoltre, la volontà di affrontare con responsabilità le sfide che la attendono nel suo nuovo ruolo.

L’elezione al Consiglio provinciale di Avellino è per me motivo di grande orgoglio e, soprattutto, di forte responsabilità verso il territorio.Questo risultato nasce dalla straordinaria compattezza della nostra amministrazione comunale di Monteforte Irpino: una squadra unita e determinata che ha dimostrato come la condivisione degli obiettivi e il lavoro comune possano diventare la vera forza della politica amministrativa. Il loro sostegno è stato decisivo e a ciascuno di loro rivolgo il mio ringraziamento più sincero.È anche il frutto di una rete di amministratori e amici del territorio che hanno scelto di credere nel nostro percorso. In Provincia porterò questo stesso spirito: quello di una politica che sa fare squadra, che mette al centro i territori e che lavora per rafforzare il ruolo dei comuni e delle istituzioni locali. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

Padoin dopo la vittoria con l’Inter: «Oggi siamo stati una vera squadra. Se lo spirito è questo sono sicuro che…»di Redazione JuventusNews24Padoin dopo la vittoria con l’Inter: «Oggi siamo stati una vera squadra.

Il consiglio orientativo Bramati: “Il docente deve essere un fattore di realismo” che aiuta a distinguere “ciò che piace” da “ciò che si sa fare”. INTERVISTAScegliere la scuola superiore è un percorso lungo e articolato, che spesso impegna le famiglie e gli studenti per un arco temporale di almeno otto...