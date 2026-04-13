Bronzo tricolore per Amelia Cecchini | la Polisportiva Riccione brilla a Ostia nono posto di squadra

Nelle ultime tre giornate di gare al Campionato Italiano Ragazzi di Ostia, la Polisportiva Riccione ha ottenuto un bronzo nel settore maschile e si è classificata nona nella competizione a squadre. La squadra ha partecipato con entusiasmo, raccogliendo risultati significativi e dimostrando impegno nel corso dell’evento appena concluso. La manifestazione ha visto coinvolti numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane.