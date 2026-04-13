Bronzo tricolore per Amelia Cecchini | la Polisportiva Riccione brilla a Ostia nono posto di squadra
Nelle ultime tre giornate di gare al Campionato Italiano Ragazzi di Ostia, la Polisportiva Riccione ha ottenuto un bronzo nel settore maschile e si è classificata nona nella competizione a squadre. La squadra ha partecipato con entusiasmo, raccogliendo risultati significativi e dimostrando impegno nel corso dell’evento appena concluso. La manifestazione ha visto coinvolti numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane.
Grande soddisfazione per la Polisportiva Riccione, protagonista di tre intense giornate di gare al Campionato Italiano Ragazzi di Ostia nel fine settimana appena concluso. A brillare è stata Amelia Cecchini, che nella gara degli Obbligatori conquista una splendida medaglia di bronzo, stabilendo.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Setterosa, sfuma il bronzo europeo: brilla la Grecia nella finale per il 3° posto
Nuoto, finali regionali: pioggia di medaglie e 39 personal best per la Polisportiva RiccioneConquistate 16 medaglie complessive (6 ori, 5 argenti e 5 bronzi) e soprattutto registrati 39 personal best su 86 gare disputate Grande fine...