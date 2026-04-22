Tac con mezzo di contrasto poi il malore e il decesso a 76 anni | il figlio sporge denuncia

Un uomo di 76 anni è deceduto il 29 gennaio, poco dopo essere stato dimesso dall’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase. Aveva effettuato una coronaro-Tac con mezzo di contrasto. Dopo aver lasciato la struttura, ha accusato un malore e si è spento. Il figlio ha presentato una denuncia alle autorità competenti per verificare le cause del decesso.

TRICASE - È morto nel tardo pomeriggio del 29 gennaio scorso, poco dopo essere stato dimesso dall’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, dove si era sottoposto a una coronaro-Tac con mezzo di contrasto. Aveva 76 anni ed era residente a Corsano. Ieri, il figlio, assistito dall’avvocato Luciano De.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Tac con mezzo di contrasto, poi il malore e il decesso a 76 anni: il figlio sporge denuncia in ProcuraTRICASE - È morto nel tardo pomeriggio del 29 gennaio scorso, poco dopo essere stato dimesso dall’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, dove si era... Ricoverato per un dolore all'occhio, poi muore a 19 anni: la famiglia sporge denunciaSpetterà ora alla magistratura ricostruire nel dettaglio l’intera sequenza dei fatti e stabilire se vi siano profili di responsabilità penale in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Patto per la salute degli umbri . La Tac di ultima generazione : Diagnosi più accurate e veloci; Dopo la Tac ha sintomi di una reazione allergica ma lo rimandano a casa: anziano muore nel Salento; Tempi di attesa delle prestazioni sanitarie; Dopo la tac con contrasto, reazione allergica: rimandato a casa, muore 77enne. Tac con mezzo di contrasto, poi il malore e il decesso a 76 anni: il figlio sporge denuncia in ProcuraAl vaglio della magistratura la morte di un uomo di Corsano avvenuta il 29 gennaio scorso, dopo essere stato dimesso dall’ospedale Cardinale Panico, a seguito di una reazione allergica. Nel mirino a ... lecceprima.it Salento, morto dopo una Tac con mezzo di contrasto: inchiesta della ProcuraMuore dopo una Tac con mezzo di contrasto e la famiglia denuncia: la reazione allergica sarebbe stata gravemente sottovalutata in ospedale. La vittima è Luigi Chiarello, 77 anni, di Corsano. Sulla sua ... quotidianodipuglia.it In fase di definizione i lavori per l’installazione di nuove apparecchiature diagnostiche, tra cui TAC e mammografia - facebook.com facebook