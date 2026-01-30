Ricoverato per un dolore all' occhio poi muore a 19 anni | la famiglia sporge denuncia

Una giovane vita si è spezzata in modo improvviso, lasciando dietro di sé più domande che risposte. Un ragazzo di 19 anni era stato ricoverato per un dolore all’occhio e, pochi giorni dopo, è morto. La famiglia ha deciso di sporgere denuncia, chiedendo chiarimenti su quanto accaduto.

Spetterà ora alla magistratura ricostruire nel dettaglio l’intera sequenza dei fatti e stabilire se vi siano profili di responsabilità penale in relazione alla morte del 19enne Una morte improvvisa, troppe domande rimaste senza risposta e il dolore di una famiglia che ora chiede verità. È finita all’attenzione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania la vicenda di Noah Amiyn Conti, il giovane di 19 anni deceduto questa mattina dopo un ricovero presso l’ospedale cittadino. I familiari, attraverso una querela, chiedono di chiarire ogni passaggio della gestione clinica e di accertare eventuali responsabilità sanitarie.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

